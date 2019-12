Daoud Halifa prost¡tue l’opposition

[Tribune] Le faux monnayeur DAOUD HALIFA reprend du service avec le spécialiste de l’argent sale AZALI.

Ce délinquant financier fait le tour des politiques comoriens pour les briser, les provoquer et faire apparaître leur manquement. Avec son sourire de façade et sa mauvaise foi mal contenue, DAOUD marque des points, essaie de blanchir le monstre AZALI et par ruse pousse le peuple à reconnaître AZALI.

Daoud médiatise ses rencontres, agit en NONO évolué et piège ainsi l’opposition.

Il évite un débat constructif et se cache sur des rencontres qu’il qualifie de circonstancielles et finalement appelle à un dialogue de l’opposition avec AZALI.

De deux choses l’une: ou on rejette la démarche mensongère et hypocrite de l’individu mafieux, ou on le convie à un échange responsable.

Cet homme est méprisable et son indignité est transparente dans son soutien à une dictature qui signe par les crimes sa répression contre les comoriens.

C’est ici où l’on mesure la légèreté de nos politiques sur une question vitale de la vie de la nation.

On nous sortira le concept de l’élégance sociale.

BEN ALI.

