De la Clandestinité à Mayotte à l’entrepreneuriat aux Comores, le destin atypique d’Idrisse Sélim !

Il s’agit d’Idrisse Selim, âgé de 26 ans, qui venait de créer sa propre entreprise de finition de bâtiment dénommé « TRURU LA NYUMBA ».

À l’âge de 20 ans, l’originaire de Ntsudjini Ngome avait perdu l’espoir de réussir aux Comores. Il décida alors de rejoindre Mayotte à la recherche d’une vie meilleure. Mais ce fût tintin. Sur place, ce n’était pas l’eldorado qu’il s’y attendait. Le jeune ne baissa par contre pas ses bras et décide de passer une formation en finition de bâtiment, qui lui permet alors d’exercer ce travail durant 3 ans à Mayotte.

Fin 2017, convaincu que ses talents apportera ses fruits dans son pays natal, il quitta l’île de Mayotte définitivement pour rejoindre son île d’origine.

À son retour aux Comores, brave qu’il est, il forme beaucoup de jeunes de la région d’Itsandra et autres. En 2018, il créa alors TRURU LA NYUMBA qui veut dire en langue française « la beauté d’une maison ». Il recrute alors des jeunes ambitieux pour qu’ils puissent travailler ensemble. Ce n’est pas juste un savoir-faire pour le jeune Idrisse, mais une essence de toute son existence. TRURU LA NYUMBA propose ses services non seulement pour les maisons mais aussi aux entreprises, bureaux, foyers etc. Elle effectue un travail professionnel accompagné d’une bonne qualité. L’entreprise est surtout connue par le respect des délais et des exigences du client.

Mais le jeune Idrisse n’est pas seul sur la gestion de l’entreprise. Depuis 2019, Il est accompagné par la pépite en administration, Mr Khaled Mhamadi originaire de Samba Mbodoni. Il est titulaire d’une licence en droit privé français obtenu à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales d’état au Maroc. Avant de s’associer avec Idrisse, le jeune de 27 ans était assistant de direction au Coco Palms Market durant presque 1 an. Khaled s’occupe non seulement de l’administration de l’entreprise mais Idrisse lui en a appris le métier de finition de bâtiment pour la polyvalence et le bon fonctionnement de l’entreprise.

« Dans un futur proche, nous espérons ouvrir une école technique en finition de bâtiment non seulement pour agrandir notre société mais aussi pour accompagner la jeunesse Comorienne » nous murmure Khaled. Quant à Idrisse, il lança à son tour, un message à la jeunesse Comorienne: « Il est temps pour nous, la jeunesse comorienne de créer des emplois et d’arrêter de reprocher à l’Etat d’être à l’origine de tous nos problèmes. Notre pays est à l’agonie depuis d’innombrables années, nous devons nous réveiller ».

Avec TRURU LA NYUMBA, ce n’est pas ces simples jeunes que vous voyez dans les photos, mais vous avez à faire avec des experts qui sauront vous redonner l’envie de ne plus quitter votre maison et votre bureau grâce à leurs superbes travaux.

Contacts:

Tel: 3536835/3733883

Facebook: https://www.facebook.com/trurulanyumba/

@comoropreneuriat