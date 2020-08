De l’action à l’idée, avec Ali Soilihi Mtsashiwa

Tribune: Contrairement aux sciences, l’action révolutionnaire précède la théorie révolutionnaire; et même d’un point de vue philosophique, on est d’abord frappé d’étonnement au contact de l’environnement, et de là, de l’action à tâtons née la pensée spontanée puis celle élaborée en forme de théorie;

Ali Soilihi disait que l’expérience par le travail est la mère de la connaissance, Ali incarnait son sens de la révolution, bien que je ne suis pas socialiste et que je ne partage pas toute sa ligne politique, je lui découvre le portrait d’un révolutionnaire à sa manière…

Ali Soilihi savait qu’une révolution n’est pas un discours nouveau mais surtout un comportement nouveau, quand il visitait les champs il prenait la pioche et accompagnait les cultivateurs, il ne se présentait pas comme le chef-Président mais comme le compagnon, avec l’armée il mangeait avec les troupes au lieu d’accepter un repas réservé; de tels comportements le caracterisaient auprès des paysans avant même qu’il ait eu des fonctions officielles;

Un jour de débarquement à Anjouan pour décharger du riz dans le port de Mutsamudu, il était de la partie avec l’armée pour porter les sacs dans son dos; cette brève peinture montre clairement une nette différence de comportement avec l’esprit féodal et l’esprit colonial des privilégiés;

Mener une révolution c’est avoir la capacité à transformer un discours en actes visant à modifier les mentalités par le comportement des gens, le révolutionnaire doit incarner ses idées par son action; la révolution comorienne de nos jours doit prendre en charge l’éducation des enfants du Palashio, réinvestir dans l’alphabétisation des masses et réorganiser les cultivateurs, des associations indépendantes feront bien l’affaire;

Mais lire un livre séduisant ou clamer un discours révolutionnaire l’après-midi, dormir le soir sans faire l’inventaire des actes révolutionnaires du jour, se réveiller le matin avec les mêmes habitudes comme jadis, c’est donc faire le perroquet révolutionnaire, c’est-à-dire, celui qui agit en contradiction avec ses idées affichées;

En somme, révolutionner une nation consiste d’abord à transformer un peuple par l’exemple, et non profiter du pouvoir pour imposer des réformes, Ali Soilihi avait bien commencé à cultiver ses idées avant d’arriver au pouvoir, et fort heureusement, les événements lui ont conduit à brûler les étapes, et les prétendants soilihistes n’ont compris ni ses atouts ni ses erreurs…

Muhammad Soidrouddyne Hassane