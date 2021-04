Débat politique : Les trouillards ont eu peur des opposants

Le grand rendez-vous politique de ce dimanche a bien eu lieu malgré l’absence de Fakihi Mradabi, Wewou et Ibrahim Houssene. Les opposants au régime d’Azali ont répondu présent, le député Tocha Djohar , Abdourazak Chance et Abana. Les membres du RDDC sont-ils des trouillards ? Ont-ils eu peur de Tocha et Abdourazak ?

Tout laisse penser que les Azalistes préfèrent le monologue au débat contradictoire. Ils ont préféré fuir et s’appuyer sur communiqué solitaire de Said Larifou qui n’est ni membre de rtmc, ni de Comores infos, ni invité au débat politique.