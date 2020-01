Déclaration de NDZUANI EN MARCHE la lutte contre la dictature continue

Déclaration de NDZUANI EN MARCHE ( NEM ). Après une semaine mouvementée, au cours de laquelle 5 de nos camarades ont été arrêtés arbitrairement, le NEM condamne énergiquement ces genres de pratiques dignes d’une certaine époque révolue des grandes dictatures africaines , aux partis uniques ; Le NEM rejette toutes les accusations à caractère séparatiste dont il fait objet et réitère son attachement aux accords de Fomboni ( Mwali ) de 2001 , parrainés par la communauté internationale – lesquels accords ayant mis fin à la crise séparatiste d’Anjouan de 1997. Mais force est de constater que chaque fois qu’un Anjouanais revendique ses droits , il est systématiquement taxé de » séparatiste , juste par intimidation.

Pour rafraichir la mémoire, nous vous invitons à vous référer à notre 1ère déclaration qui constitue notre » charte . » Par ailleurs, nous informons tous nos compatriotes ,de l’intérieur comme de l’extérieur , qu’un autre plan diabolique visant à arrêter encore tous les responsables du NEM jusqu’à la fin de ces pseudo-élections est déjà élaboré , fiscellé et remis aux autorités compétentes. Pour celà nous tenons à informer tous les patriotes qu’effectivement dans quelques heures ce dit plan sera mis à exécution dans l’île d’Anjouan . Alors, nous prenons à témoin toute la communauté internationale , principalement , l’UNION Africaine et la Francophonie , garantes de ces accords , des conséquences qui pourraient découler d’une telle situation .A tous les patriotes qui luttent contre cette dictature ( CNT, l’ Union de l’opposition , la Diaspora, FUDA, Mouvement M 17 de Mwali et le Mouvement de Mayotte que le moment est venu de serrer les rangs pour dire halte à la terreur ! Mot d’ordre principal : » je ne vote pas « ! LA LUTTE CONTINUE !!! NEM.