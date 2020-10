Déclaration du bureau exécutif de l’UPDC sur l’interpellation de son Secrétaire exécutif

Hier 27 Octobre 2020 e vers 13h30, M. Chamou Ali a été interpellé par la gendarmerie de Sima, qui l’a retenu durant 5 heures.

Le Secrétaire exécutif de l’UPDC était gardé par la gendarmerie au motif fallacieux d’entrave à la circulation. En réalité, le pouvoir qui panique à l’approche de l’année fatidique de 2021, ne sait plus où donner de la tête et multiplie les attaques contre les libertés des gens. L’UPDC considère que cette interpellation de son Secrétaire exécutif est une provocation inadmissible et intolérable.

Comme un seul bloc, les centaines de militants du parti et ses milliers de sympathisants sont derrière M. Chamou Ali.

Le Bureau exécutif de l’UPDC.

Moroni le 28 octobre 2020