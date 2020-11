Déclaration du COMRED France -Karihila

Un obscur journal en ligne, The Arab Posts, dans un article en date du 30 octobre 2020, s’est permis d’avancer des mensonges graves et loufoques à l’endroit du docteur Hamidou Karihila, membre éminent du COMRED ; tout y passe : détournement de l’aide destinée à soutenir le développement des Comores, corruption, instrumentalisation par Erdogan pour étendre aux Comores l’influence des Frères musulmans et de l’Islam radical, contrebande d’armes turques, transport et trafic de mercenaires, le tout avec la complicité des services de renseignement turcs et qataris.

Plus alarmant encore, sans le moindre début de commencement de preuve, cet article ajoute que le docteur Hamidou Karihila est à la tête d’une « coalition islamiste » à la solde du Qatar et de la Turquie pour le renversement par un coup d’état du régime du colonel Azali Assoumani

Tous ceux qui connaissent le docteur Hamidou Karihila savent qu’il est aux antipodes de ces ridicules allégations.

Au regard du contexte politique actuel et des stratégies machiavéliques du régime en place, ces accusations graves, cousues de fil blanc, ressemblent comme deux gouttes d’eau à celles proférées par Mohamed Abdou, Procureur de la république, qui, curieusement, dans sa conférence de presse du mardi 27 Octobre 2020, impute à l’opposition comorienne les mêmes intentions de coup d’État.

C’est dire, dans ce cadre, que derrière cette ridicule diffamation il y a à l’évidence la main du régime actuel qui, rejeté et acculé, cherche à intimider tout ou partie de l’opposition, voire à justifier d’éventuels arrestations et emprisonnements.

Le COMRED-France, connaissant les valeurs morales, éthiques et politiques du docteur Hamidou Karihila et sachant que dans son rôle d’opposant au régime actuel, il l’a toujours combattu par des moyens légaux :

Dénonce de telles accusations fallacieuses qui n’ont d’autres objectifs que de porter, et par procuration, atteinte à l’honneur d’un homme dont l’honnêteté, l’intégrité et la respectabilité sont de notoriété publique, le docteur Hamidou Karihila

Réitère sa volonté, plus que jamais ferme, avec le docteur Karihila et tous ceux épris de paix, de démocratie et de justice pour notre pays, de lutter, par des moyens légaux, pour des Comores meilleures débarrassées du régime dictatorial actuel

Fait à Paris le 02 novembre 2020