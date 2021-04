Déclaration du Front Démocratique suite à l’assassinat de Major Hakim

La journée du 07 au 08 Avril 2021 est à marquer d’une pierre noire. Deux événements horribles se sont succédés. L’auteur de cette infamie, c’est toujours le même, à savoir le régime illégal et dictatorial du colonel Azali. Major Hakim est mort sous les coups et les tortures commis par les tortionnaires du pouvoir. Mais l’horreur ne s’arrête pas là. Leur coeur plein comme un œuf, de haine et de rage, va les pousser à enfouir, incognito et dans la nuit noire, le corps de la victime dans les conditions indignes absolues. Une pratique d’hommes sans foi ni loi, puisque le corps recouvert d’un banal tissu « chiromani » et la tête amochée enveloppée dans un sac poubelle, sera jeté dans une fosse creusée à la hâte.

Mais comme le hasard fait bien les choses, l’inattendu s’est produit : la nouvelle de la forfaiture a futé. Ce qui a donné lieu à une action salvatrice des parents de la victime, appuyés par la jeunesse de Mirontsi qui a défié les tirs de barrage du peloton de l’Armée dépêché sur les lieux. Cette mobilisation a eu son effet, elle a abouti à déterrer le corps et à procéder à un enterrement digne selon le rite musulman : lavage, kafani et prière pour le mort précédant la mise en terre.

C’est alors que le pouvoir, animé de l’Esprit Malin, va développer une stratégie de communication, d’un cynisme consommé, en trois temps, trois mouvements. Le premier qui va entrer en scène ce sera Belou, lequel fait la paire avec Azali. Le diable au corps, il déclare sans vergogne : ( nous citons de mémoire ) » Ce n’est pas nous qui l’avons tué; si c’était nous, on l’aurait reconnu; on n’a peur de personne. Major Hakim est décédé des suites d’un malaise « . Ensuite le surlendemain, constatant que l’opinion n’a pas gobé ces sinistres balivernes, Msaidié va entrer en scène avec un cynisme époustouflant. Il va sans ménagement prendre Belou à rebrousse-poil. Oui reconnaît il avec aplomb : c’est l’Armée qui a tué Major Hakim. Et de se répandre en regrets truffés d’hypocrisie. Mais ces larmes de crocodile destinées à tromper l’opinion et amadouer la famille du défunt, ne tromperont que le pouvoir lui-même, puisque contre toute attente, voilà qu’entre en scène Azali en personne. Une provocation inouïe : il se rend à Ndzouani accompagné de deux personnages calibrés pour la circonstance, Belou et Mohamed Housseini, symboles de brutalité pour l’un et d’injustice pour l’autre. Tout est dit : une provocation qui recevra, fort heureusement, la réplique appropriée, tant du village de Hada qui s’est dressé comme un seul homme, que de la population de toute l’île pour crier sa colère contre cette visite satanique. Le but en effet, qui consistait à aller acheter la conscience de la famille de la victime, a tourné court, échoué lamentablement.

Retourné bredouille à Moroni, Azali va certainement fourbir de nouvelles armes. Car hanté par le complotisme, il multipliera les arrestations pour trouver de prétendus commanditaires ; il cherchera à frapper des civils pour mâter la résistance à la dictature ; il voudra poursuivre sa politique de diviser pour mieux régner. Il voudra enfin persister dans sa vision viscéralement haineuse et le harcèlement de la population d’Anjouan.

Face à ce déchaînement de la violence du régime Azali, nous rendons hommage au Major Hakim, mort sous la torture. Qu’Allah pardonne ses péchés et l’accueil en son paradis, amyn.

Gageons que les assassinats ne vont pas abattre la résistance à la dictature. Nous appelons à transformer notre douleur en force, pour élargir et intensifier notre lutte contre ce régime inique.

La population de Hada donne le tempo. Tous debout, il est temps, en avant pour mettre à bas ce pouvoir illégal, autant qu’illégitime.

Fait à Moroni le 13 avril 2021

