C’était dur pendant le confinement en France, le transfert d’argent vers les Comores n’était plus possible. Il y’avait une diminution de plus de 60 %. Depuis le déconfinement, les agences sont débordées malgré la présence du coronavirus aux Comores, les mesures barrières ne sont pas respectées. La diaspora a repris son rôle d’assurance-chômage et d’assistanat.

Pendant cette période d’épidémie la distanciation de 1 mètre doit être respectée pour éviter des contaminations.