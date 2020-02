Découverte d’une offrande déposée sur le château d’eau qui alimente Mutsamudu et Mirontsy

Il était 8H ce jeudi 6 février lorsque Said Omar Salim Maladi, agent-plombier de la mairie de Mutsamudu, chargé des coupures et retablissements de l’eau, a fait la découverte suivante : Trois bananes mûres, une bouteille contenant du miel, sept oeufs, un paquet d’encens et du riz cuit disposé sur des feuilles de bananier. Ce qui semblait une offrande était déposée sur le châteaux d’eau alimentant Mutsamudu et Mirontsy.

Cette découverte est d’autant plus alarmante qu’elle mous interpelle sur la protection des consommateurs de ce réseau d’adduction d’eau, dans la mesure où n’importe qui peut avoir accès au réservoir. Cela laisse imaginer le pire : Un eventuel empoisonnement de masse par on ne sait qui.

Dhoulkarnaine.