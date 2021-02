Dégradation des routes à Mbude, les chauffeurs mettent des pierres pour pouvoir passer. Et Msaidié ?

Hier en début de journée, le journaliste vedette de fcbk fm a fait un reportage sur l’état des routes de la région de mbude. Les chauffeurs sont obligés de descendre dans leurs voitures et de mettre des pierres pour pouvoir passer. Said Youssouf, un proche du ministre de l’économie l’interpelle et remercie le journaliste Mchangama « Mchangama Oubeid Athouman vient de faire un reportage à sa manière et les gens de ces localités le remercient infiniement, quoiqu’il a heurté le Baobab de la region. En interpellant Houmed msaidié c’etait sa façon de faire son travail. Mais, nous qui l’avons et qui continuerons à le voter durant sa vie politique nous jugeons legitime de cette interpellation.

4 fois député et 4 fois ministre sans preparer ni releve intellectuelle ni soulagement morale de ses électeurs, c’est tuer la generation avenir. Aucun jeune de la region n’aura la confiance de ses cityoyens » Said Youssouf un proche de Houmedi Msaidié