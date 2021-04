Demandez à AZALI dans quel état serait-il si on devait arrêter son fils jusqu’à la mort ?

Tribune: Demandez à AZALI dans quel état serait-il si on devait arrêter son fils LOUKMAN, le torturer jusqu’à ce que mort s’en suive. Dans quel état serait-il ! Si on devait ensuite enterrer Loukman au mépris des rites funéraires, aux mépris de nos croyances et sans sa famille.

Demandez-lui dans quel était serait-il. Rassurez-lui que la vie de son fils Loukman ne vaut pas plus que celle du major #HAKIM. Rappelez-lui que dans l’histoire, tous les dirigeants qui ont essayé de se maintenir au pouvoir par la terreur ont tous eu une fin horrible.

Toyb Ahmed