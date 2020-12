Démocratie et mesures anti Covid-19 Tout est question d’opportunité et de génie dans l’opportunisme

Alors que nous rentrons dans une période machuhuli (Cérémonies traditionnelles), les analystes sous les cocotiers continuent à cogiter sur la démocratie sous les tropiques à la lumière de la pandémie de la Covid-19 et son corollaire de mesures à prendre. Entre ceux qui estiment que le gouvernement n’avait d’autres choix que d’évoluer vers un certain déconfinement et les partisans d’un confinement strict, se basant sur la situation qui prévaut à Mohéli il semble que le débat doit porter sur la mise en place de mesures reconnues comme tel par l’opinion. Sans cela, on pourra toujours changer les paramètres, sans pour autant avoir une maitrise de la situation.

On peut donc se demander, quel est le ressort qui est cassé, pour nous rendre amorphes, face à des situations passablement compliquées pour ne pas dire autre chose. Un des multiples grands leaders du microcosme sous les cocotiers, disait un jour dans nos colonnes, qu’il faudrait psychanalyser le pays et la communauté internationale dans leur ensemble pour essayer d’avoir une explication à cela. Et dans ce chapitre, certains aimeraient connaître les résultats de leur propre séance de psychanalyse.

Dans la réalité, le pays n’est jamais sorti de la logique des sultans batailleurs. Une logique de pouvoir pour le pouvoir qu’autre chose. Le pouvoir est devenu en quelque sorte, un grand mariage. Il faut que chacun y passe et reçoive le turban sur la tête et soit sultan à la place du sultan, le temps qu’un autre vienne y prendre la place.

Personne n’est dupe et pourtant tout le monde fait semblant de croire que demain sera meilleur qu’aujourd’hui et c’est le propre de l’homme, seriez-vous tenter de répondre. Le vrai problème est que le pays vit au dessus de ses moyens sans se donner les moyens de créer de la richesse.

Un pays comme le Cap Vert, mal loti par la nature, donne un exemple de ce qui peut être fait avec peu de moyens et avec une volonté d’aller toujours de l’avant. A l’opposé, il y a l’exemple d’Haïti, un peuple fier, des cadres et une intelligentsia reconnus mais qui s’est toujours enfoncé dans le sous-développement et une misère criante.

Les iles de la lune sont un carrefour de cultures et de civilisations. Elles ont des opportunités à saisir et des atouts à relever. Sans une prise de conscience affirmée sur le plan politique autour d’une vision à travers un développement maitrisé, le microcosme politique continuera de naviguer avec son frêle esquif à travers les méandres d’une mer déchainée appelé mondialisation.

Les discours pompeux récités ici ou là sur les vertus de la démocratie, n’ont qu’une valeur symbolique et sont destinés essentiellement à usage externe. Les vrais discours, ce sont des non-dits que les spécialistes savent décoder et tirer les dividendes le moment venu. Tout est question d’opportunité et de génie dans l’opportunisme, ajouteront les mauvaises langues

Mmagaza / LGDC