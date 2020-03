Des avocats contre les intégrations « irrégulières » au barreau de Moroni

Vent debout contre les admissions au barreau de Moroni de certaines personnes « ne répondant pas aux critères imposés par la loi », des avocats ont effectué ce lundi 9 mars une marche pacifique du Palais de justice de Moroni au ministère de la Justice pour déposer un manifeste. Le but, prendre à témoin le ministère de tutelle sur la conduite du

conseil de l’ordre au cours de ces dernières années, jugée « dégradante » quant à l’image de la profession.

Une quinzaine d’avocats du barreau de Moroni ont battu le pavé, hier, contre l’admission de certaines personnes dans leur profession en « violation flagrante » de la loi. Pour ces derniers, cela constitue une « offense » et un « affront » à l’égard de tous les avocats. Et pire encore,

« brise la confiance » entre le public et eux, hommes de toge. Conscients de toutes les conséquences, ces défenseurs des droits ont diligemment rédigé un manifeste dans le but d’éveiller la conscience du ministère de la justice sur ces pratiques qu’ils imputent au conseil de

l’ordre des avocats.

