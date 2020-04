Des comoriens coincés par le gouvernement en Tanzanie ont forcé l’entrée de l’ambassade des Comores

Plus de 400 comoriens sont bloqués en Tanzanie par le gouvernement comorien. Certains d’entre eux ne se trouvent pas de quoi se nourrir, d’autres n’ont pas de lieu pour se loger. Ils ont décidé de se rendre tous à l’ambassade des Comores sis à Darsalam.

À la surprise générale, les employés de l’ambassade des Comores ont décidé de fermer les portes à leurs compatriotes. Ces derniers ont décidé de prendre leur sort en main. Ils ont forcé l’entrée et se sont introduit au sein de l’ambassade. Les employés se sont enfermés dans une chambre et l’ambassadeur n’est plus dans les lieux.