Des élèves de Djibrile en garde à vue après avoir tenté d’assassiner un jeune qui appelle Djibrile à régler ses dettes

4 élèves du prédicateur- arnaqueur Said Mohamed Djibrile auraient tenté d’assassiner le jeune activiste Hadad pour avoir osé demander que Djibrile rembourse l’argent de Moina Halima. Les deux seraient déjà arrêtés et mis en garde à vue à Moroni par la police nationale. Les deux autres sont en fuite et seraient activement recherchés par les forces de l’ordre comoriennes. Ces 4 fans de Djibrile reprocheraient au jeune d’avoir critiqué Djobril et de l’avoir appelé à régler ses dettes, notamment l’argent qu’il a arnaqué à Moina Halima