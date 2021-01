Des kits de protection bientôt distribués dans les établissements d’enseignement

Les autorités ont maintenu les cours dans les établissements d’enseignement contrairement à d’autres lieux de regroupement notamment les mosquées. Le chef de l’Etat, Azali Assoumani avait annoncé dans son discours à la nation, que les établissements d’enseignement seront constamment sous surveillance de la coordination chargée de la gestion de la crise sanitaire.

Au moment où l’île de Mwali a fermé toutes les écoles depuis le 2 janvier à la suite de la recrudescence de la pandémie de la Covid-19, la population a eu la surprise de constater que le maintien des cours dans les établissements à Ndzuani et Ngazidja pendant que tous les lieux de regroupement ont été fermés. Pour rappel, les mosquées restent fermées et les vendeurs dans les marchés doivent impérativement débarrasser à 16h. C’est ainsi qu’Al-watwan a contacté le ministre de l’Education nationale pour en savoir davantage et connaitre les motivations de cette décision.

«La décision de fermer les écoles à Mwali a été prise pour limiter localement la propagation rapide du virus. Malheureusement, elle se généralise à travers le pays. Du fait de l’évolution positive de la situation observée à Mwali, il est plus prudent de mettre la période d’observation accordée au secteur de l’Education par le président Azali Assoumani, à profit, dans les deux sens», a expliqué Moindjie Mohamed Moussa. Le ministre de l’Education nationale espère que l’amélioration de la situation constatée ces derniers jours à Mwali, va se poursuivre et se stabiliser rapidement pour pouvoir ouvrir les écoles dans des conditions optimales.

Le ministre a saisi l’occasion pour exiger le respect strict des mesures barrières et un suivi régulier de la situation sanitaire dans les établissements scolaires et universitaires à Ngazidja et Ndzuani pour, selon lui, empêcher la propagation de cette deuxième vague tout en garantissant la continuité pédagogique aux enfants. «Une telle approche pourrait prêter à confusion, mais elle traduit, à elle seule, l’importance et la place que le chef de l’Etat, Azali Assoumani, et son gouvernement, accordent à l’éducation», a-t-il souligné, rappelant le message du secrétaire général des Nations unies à l’occasion de la journée internationale de l’éducation qui soulignait l’importance de l’Education dans le monde actuel. «À l’heure où le monde continue de lutter contre la pandémie, l’éducation, en tant que droit fondamental et bien public mondial, doit être protégée pour éviter une catastrophe générationnelle».

Le ministre de l’Education nationale a annoncé par la suite que des mesures pour lutter contre la propagation du virus sont en cours en ce moment dans les différents établissements d’enseignement. «Le respect strict des mesures barrières est observé partout. Des matériels et équipements de protection et de surveillance sont en cours de distribution dans tous les établissements d’enseignement. Des thermo flash et du gel hydro-alcoolique font partie des kits en cours de distribution. Des fiches de suivi sanitaire sont remis aux chefs d’établissements», a-t-il fait savoir.

Moindjié Mohamed Moussa a annoncé que le Croissant-rouge comorien poursuivra ses opérations de désinfection des salles de classe sur l’étendue du territoire national et veillera localement, à travers ses comités, au respect scrupuleux des mesures barrières. Une convention liant le ministère de l’Education nationale, l’Unicef Comores et le Croissant-rouge comorien va être conclue dans ce sens sur un financement du Partenariat mondial pour l’Education (Gpe).

En ce qui concerne le taux de contamination dans le milieu scolaire, le ministre de l’Education a indiqué que «la coordination chargée de la gestion de la crise sanitaire établit les données globalement et sectoriellement mais les nôtres ne sont pas à jour du fait de l’évolution rapide de la situation sur le terrain». Donc, rien ne peut être dévoilé pour le moment.

Yahya Zakaria / Alwatwan