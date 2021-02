Des lampadaires solaires volés durant le couvre-feu à Mutsamudu

Une vintaine de lampadaires solaires ont été volés à Mutsamudu durant l’application du couvre-feu nocturne. Il y a quelques jours. Ces dispositifs de l’éclairage public étaient installés le long du mur de la cour du port Ahmed Abdallh Abdermane. Derrière le petit marché côté Dodin, où se situe lentrée au port pour les passagers.

Le couvre-feu nocturne ferait-il plus de mal que de bien ? Une question d’autant plus que légitime que des actes de banditisme et vol s’enchaînent les soirs. Cela depuis que cette mesure, sensée lutter contre la Covid-19, est entrée en vigueur, le 25 janvier dernier.

De fait, après une trentaine de véhicules vandalisés à Moya et Nyumakélé, deux magasins pillés à Ouani, place aux vols des lampadaires dans la capitale anjouanaise, Mutsamudu. Et comme il est de coutume, les auteurs de cet acte restent dans l’ombre.

Par Dhoulkarnaine Youssouf