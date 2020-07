Des migrants comoriens retrouvés au Sahara

Un compatriote comorien nous raconte l’odyssée de jeunes comoriens perdus dans le Sahara mais retrouvés suite à l’intervention du Consul des Comores à Laâyoune, Said Omar Said Hassane. Ils sont actuellement logés dans un centre d’hébergement à Tan-Tan au Maroc.

Des migrants comoriens avaient quitté Laâyoune depuis le lundi 6 juin à l’aube pour se rendre dans la région deTarfaya à environ 150 km de Laâyoune où ils devaient embarquer pour les îles espagnoles (îles Canaries) situées dans la mer atlantique à l’Ouest des côtes marocaines. Le mardi 7 juin 2020, très tôt le matin, ces migrants qui étaient au nombre de 15 ont voulu voyager en bateau pneumatique avec d’autres subsahariens de différentes nationalités (42) pour les îles Canaries.

Avec une mer trop agitée et une très mauvaise météorologie, ils ont vu leur embarcation renversée par des vagues énormes qui les ont ramenées sur la plage. Aucun Comorien n’est porté disparu par contre deux subsahariens dont une femme et un homme sont décédés. Le cadavre de l’homme a été ramené sur la plage par les vagues tandis que celui de la femme n’a jamais été retrouvé. Après plusieurs jours de marche dans le désert sous un soleil accablant, les migrants se sont retrouvés plus au nord du Sahara entre Goulmim et Tan-Tan à environ 350 km de l’endroit où ils étaient.

Mercredi 8 juin, vers 23h30, épuisés par la marche de dune en dune et sous le soleil de plomb avec les nuits très fraiches, ces migrants ont fini par contacter le consulat général, Monsieur Said Omar Said Hassane pour solliciter de l’aide. Le soir même, le consul général a immédiatement saisi les autorités de la province de Laâyoune et elles ont contacté à leur tour leurs collègues de la région de Tan-Tan. Ces derniers ont envoyé un hélicoptère qui ratissé toute la zone durant toute la nuit jusqu’à la mi-journée du jeudi 9 juin 2020, mais sans aucun résultat sur leur localisation. Les autorités ont informé le consul qui a insisté pour poursuivre les recherches dans les zones les plus au nord de Tan-Tan.

Vers la fin de l’après, ils ont envoyé un drone qui a pu les intercepter très tard le soir. Les autorités ont donc envoyé un bus pour aller les récupérer jusqu’à Tan-Tan. Le consul a sollicité leur rapatriement sur Laâyoune car selon des informations en sa possession, ces migrants habitaient Laâyoune. Cependant, il a été difficile de les accueillir à Laâyoune puisqu’ils ont été trouvés dans une province qui ne relève pas de la juridiction de cette ville. Quant aux autorités de Tan-Tan, ils ne voulaient pas les garder car ils ont leur domicile à Laâyoune et que la ville a des problèmes de capacité d’accueil.

Le consul général, Said Omar a pu finalement négocier avec les autorités de Tan-Tan qui ont fini par accepter d’héberger ces rescapés comoriens dans un centre de cette ville. Le consul a informé certains parmi les Comoriens résidant à Laâyoune qu’il a pu échanger avec les rescapés et lui ont confirmé que même s’ils sont très épuisés et éprouvés mais tout le monde est en bonne santé. J’ai eu certains de ces rescapés au téléphone ce matin et ils m’ont dit qu’ils se sentent bien à l’aise et remercie Dieu pour les avoir sauvés la vie. Ils m’ont affirmé qu’ils sont très bien accueillis par les autorités de Tan-Tan et dans des très bonnes conditions. Ils sont logés dans un centre d’hébergement.

Ils sont installés dans deux grandes chambres où 8 filles ont leur chambre et les 7 garçons dans la leur avec une cuisine bien équipée. Ils m’ont dit que dans ce centre des amis marocains du Consul des Comores de cette ville sont allés leur rendre visite accompagnés d’autres personnes. Ces derniers ont décidé de voir comment ils pourront apporter de l’aide à ces rescapés de l’aide pour faciliter leur séjour dans ce centre de la ville de Tan-Tan en attendant le jour où les autorités de Laâyoune et de Tan-Tan vont décider la circulation des personnes entre les provinces et du Nord vers le Sud. Pour l’heure, ils sont bien logés dans un centre. Pour quitter ce centre ils doivent trouver une maison. C’est la condition posée parles autorités de Tan-Tan.

Fayçal Abdou, résidant à Laâyoune

Ces informations ont été confirmées par le consul des Comores à Laâyoune Saïd Omar Saïd Hassane.