Des notables et cadres de Hambou demandent le respect des valeurs de l’état

Des notables et des cadres de la région de Hambou avaient invité des responsables de la société civile, des élus et des délégués des partis politiques à Mitsoudje pour lancer un cri d’alarme face au dévoiement des valeurs traditionnelles et des symboles de l’Etat.

Tour à tour, les orateurs ont dénoncé « l’acte de déshonneur » dont a été victime le chef de l’Etat lors d’une cérémonie funéraire. Les intervenants appellent la notabilité, les partis politiques, le pouvoir et l’opposition à agir de concert pour défendre les grands symboles de l’Etat à savoir le drapeau, l’hymne national et le président de la République.

