Selon des sources judiciaires, une dizaine de prisonniers sont suspects de COVID-19 depuis la semaine dernière. Majoritairement jeunes, ces prisonniers ont beau cherché à faire les tests mais n’ont reçu aucune réponse. Plusieurs d’entre eux tentent bien que mal de s’isoler mais la situation devient de plus en plus difficile sachant que chaque jour, le nombres de prisonniers augmente sans cesse malgré que la prison fait le plein depuis un bon moment: << nous sommes inquiets. Nous avons demandé aux responsables de la prison de dire au ministre de la justice que nous souhaitons des tests au COVID-19 pour des prisonniers qui toussent et qui ont d’autres signes de l’épidémie mais nous n’avons eu aucune réponse. Nous avons peur de cette situation. Pourquoi sommes nous délaissés autant >>, se demande un prisonnier dans un message adressé à un journaliste de la place.

Pour rappel, la question de faisabilité des test fait défaut actuellement. Les centres de santé manquent des réactifs pour faire des test