Des scientifiques français dépêchés à Moroni pour disséquer un cœlacanthe à des fins scientifiques

Conduite par le Professeur Gaël Clément, Directeur du Département Origines & Evolution du Muséum National d’Histoire Naturelle (France), une mission scientifique séjourne depuis hier aux Comores pour effectuer la dissection d’un spécimen de cœlacanthe pêché accidentellement dans les eaux de l’île d’Anjouan au cours du mois de novembre dernier. Le spécimen a été conservé par les services de la Direction Nationale des Services Halieutiques des Comores (DNRH). Suite à cette prise accidentelle, la DRNH a contacté directement le Muséum Nationale d’Histoire Naturelle (MNHN) de France pour une éventuelle étude scientifique. Surpris de la dimension du poisson, environ 70kg, le MNHN a dépêché une équipe de 4 scientifiques pour effectuer une dissection du spécimen. L’étude de dissection pourrait sembler bizarre pour le commun de mortel quand il s’agit de faire déplacer depuis la capitale française des éminemment scientifique pour effectuer une telle opération. En effet, la taille du spécimen avait beaucoup impressionné les chercheurs qui ont directement pensé à un individu femelle en cours de gestation. Disséquer ce spécimen en espérant retrouver de œufs ou des ou des bébés cœlacanthe pourrait faire avancer l’étude scientifique des cœlacanthes dont on connaît peu des choses sur son mode reproduction.

La découverte a été enfin de taille, car au cours de cette dissection anatomique, nous sommes tombés sur un individu à l’intérieur duquel sont portés 18 bébés cœlacanthe très développées !

Il faudra noter que cette étude initiée et pilotée par la DNRH, s’effectue en partenariat avec le Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique des Comores (CNDRS), l’Institut National pour les Recherche Agricole, Pêche et Environnement des Comores (INRAPE) et le MNHN de Paris. Les travaux de dissection ont débuté ce lundi matin au Laboratoires vétérinaires de l’INRAPE.

Entre temps, vous pourriez vous informez de cette nouvelle découverte d’une portée scientifique évidente auprès de certains organes de presse local qui ont interrogé le Professeur Gaël Clément

A cette occasion conférence sera organisé au CNDRS le lundi à 10 février 2020 à 15h sur les thèmes suivants

– Quel Avenir Pour les Cœlacanthes ? par le Pr Gaël Clément du MNHN

– Quelles sont les approches de conservation et le cadre de protection de Cœlacanthe au Comores, Par Yahaya Ibrahim, chercheur au CNDRS

Nous reviendrons davantage sur cette conférence aux prochains jours.

Par Ibrahim Yahaya