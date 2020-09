Détournement de 367 004 500 francs au palais de justice de Moroni

C’est un rapport de la cour de compte de Moroni qui a révélé ce détournement de fond public. Une femme dénommée Maitre H. I a retiré 459 558 535 francs comoriens dans le compte courant alimenté par les cautions judiciaires déposées par les justiciables pour retrouver leurs libertés. Seulement, elle n’a pu présenter des pièces justificatives que pour les 92 554 francs.

Plus de 300 millions retirés par cette dame n’ont pas de pièces justificatives. Ces faits se sont déroulés entre 2005 et 2017. Comment le palais de justice a a-t-il laissé une seule personne qui n’était ni comptable ni directrice administrative et financière touchée des telles sommes d’argent ?