Deux comoriennes sont mortes à Darsalam depuis la fermeture brusque et irréfléchiedes frontières

La situation des comoriens bloqués en Tanzanie devient de plus en plus difficile. On enregistre déjà deux personnes mortes. La dernière est décédée hier et enterrée aujourd’hui : » une des mamans bloquées à Darsalam par le gouvernement comorien a perdu la vie. Alhamdoulillah. On compte déjà deux décès « , à écrit sur le réseau social Facebook Mbae Ali, journaliste de Masiwa et de radio Ngazidja. Pour mémoire, 2 autres personnes ont fait une crise de semence le jeudi dernier.

Elles ont été transportées à l’hôpital. Malgré les difficultés que traversent les compatriotes coincés par le gouvernement à Tanzanie, l’État continue à enchaîner les promesses et les discours vides au lieu d’agir. Rappelons que le porte-parole de Beit-Salam Mohamed Ismaël avait évoqué une possibilité d’un rapatriement, mais depuis, ce dossier a été mis dans les tiroirs