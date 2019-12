Deux jeunes mahorais récompensés lors de la cérémonie des « talents de l’outre-mer »

Deux mahorais font désormais la fierté de l’île. C’est à Paris que la cérémonie a eu lieu le 13 décembre dernier. La 8ème édition de la cérémonie de remise des « Ta-lents de l’outre-mer ».

Au total, il a eu 45 ultramarins récompensés autour de la soirée animée par Francois Durpaire, journaliste et producteur. Deux Mahorais ont été plébiscités.

Cette cérémonie consiste à mettre en valeur et à récompenser de jeunes talents émergents et confirmés, qu’ils soient étudiants ou en situation professionnelle et qui ont embrassé des filières hautement sélectives ou eu un parcours professionnel atypique.