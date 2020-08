À Mayotte la délinquance gagne du terrain. Ce samedi 15 août, il y’aurait eu deux morts et plusieurs blessés dans des affrontements entre bandes rivales. Une bande de jeunes délinquants de Kaweni et une autre de Doujani se sont affrontés avec des machettes et autres armes blanches.

Les affrontements ont eu lieu dans les bidonvilles à Mtsapere.