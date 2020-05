Deux pêcheurs de la ville de Domoni perdus en mer n’ont toujours pas donné de nouvelles.

Triste semaine, réagit un membre de la famille d’un des deux pêcheurs perdus en mer depuis vendredi.

Ahamadi Lahabi et Nassur Wa Gita ont quitté Domoni depuis le 15 mai. Et normalement selon les conditions de pêche en cette période de crise sanitaire, ils devaient rentrer le même jour. Leur embarcation, longue de six mètres et équipée d’un moteur.

A l’heure actuel, aucun moyens de secours en mer n’a été déployé afin de lancer des recherches.

Les familles s’inquiètent depuis hier. Ce matin une dizaine de pêcheurs organisaient se lancer à leur recherche, malgré une mer agitée, ces derniers s’impatientent.

Par : Yakidou Ahamadi / Domoni inter