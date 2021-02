 » Dhulkamal est aujourd’hui le premier de la réponse divine à toutes nos sollicitations « 

Les proches de Sambi se réjouissent de ce qui arrive au ministre des affaires étrangères comoriennes » 🤲🏽🤲🏾COMORIENS, COMORIENNES, DIEU NOUS A ENVOYÉ UN MESSAGE

↪️ Tous ceux qui pensaient que le mensonge, la duperie et la malhonnêteté pouvaient rester impunis, ont sûrement dû tomber de haut ces derniers mois. En voyant en première loge, le rédacteur en chef du torchon intitulé « rapport sur la citoyenneté économique » être trainé dans la boue comme un vulgaire voyou, les comoriens voient enfin leurs vœux exaucés.

🤲🏾🕌 Combien de prières, combien de veillées, les comoriens ont-ils fait pour que Dieu châtie ces personnes qui nous veulent du mal?

🔺Dhoihir Dhoulkamal est aujourd’hui le premier symbole de la réponse divine à toutes ces sollicitations.🔺

Qui eut cru que le « tout puissant » enquêteur fantôme de l’Assemblée Nationale allait être moqué dans les quatre coins du monde? Qui eut cru que celui qui a passé le plus clair de son temps à insulter, salir et diffamer les autres pour des faits qu’il n’a jamais réussi à démontrer, serait lui même placé sur le banc des accusés. Mais contrairement à ses accusations fantaisistes, Dhoulkamal ne peut pas nier les faits qui lui sont reprochés. Un escroc pris en flagrant délit, ne peut pas nier les faits, c’est une évidence.

La déontologie aurait voulu qu’il quitte son ministère de fait, pour préparer sa défense, mais comme tout bon voleur dépourvu de dignité, il espère éviter la prison en vendant les intérêts supérieurs de l’Etat en contrepartie d’un non lieu. Comme toute association de malfaiteurs, le gouvernement auquel il appartient, se fout bien évidemment de la réputation et de l’image renvoyées par le pays, tant que les intérêts personnels de ceux qui le composent sont préservés.

Mais aujourd’hui alors que la Justice aux ordres, ne cesse d’évoquer un hypothétique procès sur la base du rapport écrit et signé par Dhoihir Dhoulkamal, Dieu a décidé de nous prouver que ce dernier n’est rien qu’un escroc. Alors comment croire une seule phrase écrite par une personne accusée de faux, usage de faux et vol de derniers publics? Dieu est Grand, Dieu est Juste, nous en avons la preuve tous les jours » Ahmed Abdallah.