Dhulkamal ne perçoit plus le RSA, la CAF a déposé plainte

Selon un éditorial publié sur le site de clicanoo, le ministre des affaires étrangères comoriennes ne perçoit plus le RSA octroyé par la CAF : << côté CAF ça n’est pas mal non plus qui a porté plainte le 21 novembre et

a coupé son RSA depuis le 30 novembre >> dernier.

Selon toujours cet éditorial, le ministre des affaires étrangères pourrait être obligé de rembourser une somme qui avoisinerait les 40 000 euros.

Dhoihir Dhulkamal bénéficiait illégalement des soins gratuites à la réunion, de RSA ( argent destiné aux français qui ne travaillent pas ) et autres avantages destinés aux français au chômage pourtant durant toutes ces années, il a été conseiller du gouverneur Anissi Chamsoudine, vice-président de l’assemblée nationale et aujourd’hui ministre des affaires étrangères