Dialogue Public- Privé: Signature ce mercredi 12 Août 2020 à Dar Nour ,Mutsamudu, Anjouan du décret portant modification du décret N0 14-163/PR

Signature ce mercredi 12 Août 2020 à Dar Nour ,Mutsamudu, Anjouan du décret portant modification du décret N0 14-163/PR et portant création et mise en place d’ une plate-forme pour le dialogue Public- Privé.

La dite plate-forme réunie des représentants de l’administration publique et de l’ UCCIA- Chambres de commerce des Comores accompagnée des organisations syndicales et Patronales .

La dite plate-forme est présidée par le Président de la République.

Elle est un espace de rencontre et d’échange, de réflexion, de discussion et de concertation privilégié entre le Secteur Public et Privé. Elle est dotée d’ un secrétariat technique permanent.

Un(e) Médiateur ( trice ) sera nommé (e) par l’ État .

Elle se réunie en session ordinaire une fois tous les 4 mois . Une session ordinaire peut se réunir à la demande d’ une des parties, publique.

Un arrêté du Ministre en charge de l’économie expliquera les modalités de fonctionnement de la plateforme.

Uccia