« Dieu sanctionnera Macron, nous voulons pas un conflit », Fazul

C’est la première réaction d’un dirigeant des Comores. Dans une émission accordée à nos confrères de fcbk fm, le gouverneur de Mohéli Said Mohamed Fazul a révélé ce qui empêche le gouvernement à ne pas condamner les propos tenus par le président français Macron sur les caricatures faites au prophète Mohamed et ce qui pousse les opposants à forcer le chef de l’État à réagir.

« Les opposants veulent pousser le chef de l’État à réagir pour que Macron et Azali Assoumani tombent dans un conflit. Je vous rassure que cela n’arrivera pas. Nous sommes un petit pays et nous n’avons pas les moyens de faire face. Dieu punira et sanctionnera Macron. Nous ne voulons pas un conflit » Fazul, gouverneur de l’île de Mohéli.