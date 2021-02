Diplômée, cette handicapée de 25 ans réclame un travail « pour sauver [sa] vie »

Handicapée à 4ans. Diplômée, elle lance un appel sur Facebook pour un travail.

Elle ne va pas vivre de votre pitié, c’est d’un travail dont elle a besoin. Elle, c’est Hafifa Abdallh. De Mohéli dans le village Djando, cette jeune femme de 25 ans a, depuis l’âge de 4 ans, perdu l’usage de ses jambes suite à une maladie. Or elle a toujours gardé le dessus sur son handicap, jusqu’à obtenir une licence en administration économique et sociale à l’Université des Comores.

<<Au primaire, je rampais pour me rendre à l’école. Non, le regard des autres ne me dérangeait pas. Je m’en foutais ! L’unique but qui comptait pour moi : Apprendre ! La seule chose qui me chagrinait c’était d’arriver en retard au cours à cause d’une simple pluie>>.

Diplômée depuis 2020, au chômage, Hafifa a récemment posté une vidéo sur Facebook :

<< j’ai publié cette vidéo pour dire à tout le peuple comorien que je veux un travail pour sauver ma vie>>, a t’-elle écrit en légende. Avant de confier à nos soins qu’elle voit que c’est le seul moyen de sauver sa vie. Car elle ne connais personne qui pourrait l’aider facilement. Donc c’est pourquoi elle a décidé cela. La vidéo a eu plus de 8000 vues. Mais personne ne l’a encore contactée.

Interrogée sur le genre de travail qu’elle souhaiterait Hafifa répond : <<Le genre que je pourrais faire dans mon état>>. En attendant la bonté d’une âme charitable, elle garde espoir.

Dhoulkarnaine Youssouf.