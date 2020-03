Disparition d’Ismaïla Toiyibou, la haute notabilité du pays en deuil

Des notables de tous les horizons se sont rendus à Ikoni pour rendre un dernier hommage à leur ami, leur frère et confident. Ismaïla Toiyibou est inhumé, vendredi, à Ikoni, sa ville natale, en présence du chef de l’État Azali Assoumani.

Les notables de Ngazidja viennent de perdre «une figure emblématique» avec la disparition tragique d’un des leurs, le regretté Ismaïla Toybou, connu par ses intimes sous le nom de «Papa Ichi». «Originaire de la ville d’Iconi, Papa Ichi était l’ambassadeur de la région de Bambao et Hambuu auprès de la notabilité de Ngazidja» a déclaré à la presse avec beaucoup d’émotion, le grand notable Hadji Mradabi Moussa, de la localité de Bagwakuni.

Toujours ému et au bord des larmes, Hadji Mradabi Moussa, a ajouté qu’il est temps d’aller de l’avant, travailler pour le bien du pays. «Nous ne pouvons pas, à la fois, regarder vers le futur et vivre dans le passé. Le pardon mutuel est la voie vers une paix durable». Il était l’ambassadeur de la région de Bambao et Hambuu. Nous avons perdu un homme de confiance. À chaque fois qu’il prenait la parole, il avait la capacité de mettre tout le monde en confiance et nous avions tendance à l’écouter sans aucun souci, c’est une grande perte pour Ngazidja et toute la notabilité, « a déploré Hadji Mradabi Moussa.

Un homme d’une très grande culture d’écoute

Le feu Ismaïla Toybou était apprécié par tous dans le beau milieu de notable et même au-delà. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, on ne pouvait pas le croiser sans avoir droit à son habituel «Asalam Anlaikum». Avec émotion, l’avocat Mohamed Kamardine a décrit le défunt sur sa page Facebook comme «un homme courtois, posé et extrêmement chaleureux s’est en allé paisiblement. Un chic monsieur, moustache blanche bien entretenue en permanence. Un parfait mode d’habillement qui alliait élégance et tradition, ses impeccables mharouma dorsales sur ses vestes et son chapelet entre les mains. Un paisible et digne retraité qui nous contait et racontait avec émerveillement sa riche vie de navigateur, les ports des villes amarrées».

Selon les écrits de cet avocat, Ismaila Toybou était «un homme d’une très grande culture d’écoute et de dialogue» avec toutes les couches sociales et l’ensemble des générations. Un sage notable engagé sans réserve dans les résolutions des divers conflits communautaires. Résolument investi pour une paix durable entre les localités, pour la cohésion sociale.

Au service de la paix, toujours disposé à sillonner le pays pour la bonne cause. «Il était le genre de personnes respectables que tu n’hésites jamais à courir ou traverser la rue pour renouveler les « kwezi », il savait toujours te les rendre : « Barza mkana baraka. Ye Mbaba? Ye Mzaze? Wa dissa? Wa ri ze fiya» ?

Pour Foundi Mohamed Assoumani, «le regretté Ismaïla Toybou était un médiateur, Il jouait un rôle très important au sein de la communauté. Par son travail, il contribuait à apaiser les conflits en utilisant des méthodes pacifiques en vue de la construction des relations justes entre les parties. Dans ses qualités d’instaurer la paix, le dernier œuvre du feu papa Ichi était la réconciliation de Bambao, intervenue à Mvuni, le dimanche 1er mars. Inhumé un jour saint et béni en présence d’une foule nombreuse venue des 4 coins de l’Ile, cela montre un signe de bonté entendait-on lors de l’oraison funèbre». Implorons le Très- Haut de l’accueillir de lui accorder toute sa miséricorde.

Abdallah Said Ali/ Alwatwan