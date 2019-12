Disparition inquiétante de Hamada Bourahima, originaire de Hamjago

Ahamada Bourahima plus connu sous le surnom de Vanto est porté disparu depuis vendredi après-midi. Il est de Hamjago. Sa famille a alerté la mairie ainsi que la gendarmerie. Elle a également lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Contactée, la gendarmerie de Mtsamboro confirme cette disparition. Vanto est né en 1970 à Mtsamboro et souffre d’épilépsie. Il habite à Hamjago. Il devait passer chez sa nièce vendredi soir mais depuis la famille n’a plus de nouvelles. Elle s’est mise à chercher dans le village, ainsi que dans les différentes plages de la commune en vain.

