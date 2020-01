Il s’appelle Djae Hafidhou, il est de Mitsamihuli et il a 15 ans. Il a quitté la maison depuis lundi et sa mère n’a plus de nouvelles. Elle est très inquiète.

On lui a rapporté que son fils a dit qu’il allait se rendre à Mwali avec un ami. Il aurait été aperçu à Uropveni.

Si vous le voyez, à Ngazidja ou à Mwali, veuillez contacter sa mère à ses numéro 3328543/3428543

Ou aux numéros de Hayba 366 89 33 / 436 89 33.

@Hayba Fm