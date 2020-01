Distinction d’Exim Bank Comores en tant que « Banque Commerciale innovante en 2019 en Union des Comores »

Communiqué: Le Conseil d’Administration, la Direction et le Personnel d’Exim Bank Comores sont heureux de vous annoncer que votre Banque a été distinguée par « International Finance Magazine Awards » le jeudi 23 janvier 2020 à Dubaï comme étant la banque la plus innovante aux comores en 2019.

Le choix d’Exim Bank Comores de cette année repose surtout sur un long parcours réalisé jusqu’à cette date. Nous sommes la banque commerciale du pays qui offre le plus de services à la clientèle.

Exim Bank Comores a réussi à associé Technologie et Leadership pour poser ses marques dans tous les coins du pays dès le début de l’année 2019. Nous avons contribué à l’inclusion financière avec la signature d’un partenariat avec une grande institution de Micro Finance de la place et un autre partenaire, ce qui nous a permis d’élargir notre réseau à 14 nouvelles agences Money Gram reparties dans des zones plus ou moins reculées du pays.

Exim Bank Comores détient aujourd’hui le plus grand réseau des machines de paiements électroniques avec cartes internationales.

Il est aussi à noter que notre partenariat avec l’Administration Générale des Douanes des Comores nous a permis d’avancer vers un nouveau système d’intégration informatique entre la Banque et la Douane ayant conduit à l’amélioration du service, la facilitation des procédures et la réduction du temps d’attente pour les usagers des services douaniers.

Exim Bank Comores promet aussi pour l’année en cours, d’être une année innovatrice avec un nouveau lot de produits plus intéressants, très accessibles et qui contribueront à améliorer les conditions de vie et de travail de notre clientèle tout en renforçant d’avantages la sécurité dans leurs activités entrepreneuriales et individuelles.

L’Institution « International Finance » est un magazine ayant son siège social à Londres, Angleterre. Leur principale activité est basée sur le mérite des entreprises qui ont considérablement évoluées au cours de l’année. Depuis 2013, la cérémonie de remise des trophées se déroule chaque année dans un pays choisi par le panel pour l’événement. La sélection est faite par une équipe de chercheurs sur la base de plusieurs critères dont le Leadership de l’Entreprise, l’évolution du Business sur un plan national et international et tant d’autres (liste non exhaustive).

A cet égard, Exim Bank Comores remercie sa clientèle pour la confiance qu’ils nous ont toujours témoignée et leur souhaite au passage, une agréable année 2020 plein de bonheur et de prospérité.

Moroni, 28 Janvier 2020