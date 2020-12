Dites à ces juges qu’on ne va pas oublier

Tribune: Le journaliste vedette de fcbk fm Mchangama Oubeid Athouman passe une troisième nuit consécutive en prison. Difficile de trouver quelques mots pour qualifier cette énième violation des droits de mon confrère. J’ai un petit message à passer au juge Houssam, et peut-être aux autres juges qui ne font qu’obéir bêtement et sans réfléchir l’exécutif. Le juge l’a dit lui-même : « il n’y a eu des charges suffisantes » pour l’inculper. Il faut que vous sachiez que ces hommes en coustumes, souvent kilométriques, passent mais la république reste. Elle restera, sans nous, sans vous et sans eux. Ils sont passagers. D’autres forts viendront. Ils feront peut-être la même chose. Ils vous manipuleront.

Oubeid sait que la liberté a un prix. Je sais qu’il est prêt à le payer. Il croit à la liberté. Il sait que c’est la chose la plus importante de l’homme.

Par contre je me demande si vous, juge Houssam et tes collègues, serez prêt à payer le prix de vos actes. Dites leur qu’on ne va pas oublier.

Courage à la famille, surtout à ta femme et ta fille qui passe une 3 ème sans voir son père.

Ali Mbaé