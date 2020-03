Divergences déontologiques ou Justice en Crise ?

Par 2 fois, le Bâtonnier et le Procureur Général (PG), lors de prestations de serment par des avocats, ont dénoncé longuement le comportement d’avocats, qui dans les réseaux sociaux et la presse, dénigrent le barreau et insultent des confrères. Le PG a parlé d’inepties et de blogueurs pour marteler que le métier d’avocat s’exerce dans les tribunaux et non dans les médias.

Pour les profanes que nous sommes, Il y a plus qu’un malaise : il nous semble qu’un problème de droit est en débat avec des effets potentiels graves pour la justice, et, dans un tribunal, on nous prend à témoin sans avoir les qualifications ni les droits des jures.

La première fois, j’ai relayé les regrets et avertissements du Bâtonnier et du PG, ici. C’était aussi un devoir d’information.

Pour cette deuxième fois, j’ai pensé que ces avertissements étaient de trop, dans cette salle, avec ce public, à cette cérémonie.

Rappelons d’abord qu’en cette deuxième décennie du 21ème siècle, tous les métiers sont sur les réseaux sociaux. Cela va de ceux qui sont dans le Secret-défense, jusqu’à la médecine hospitalière, en passant par les chefs d’état, et le développement de produits sensibles qui bénéficieront de brevets.

La protection de la vie privée, les droits des accusés et des victimes, le secret de la formule ou du processus d’une invention, les limites à ne pas dépasser, font débat partout.

Il n’y a pas si longtemps les dirigeants des grandes entreprises de la presse écrite et de l’audiovisuel, caressaient l’idée d’interdire à leurs journalistes de s’exprimer dans les réseaux sociaux.

A l’écouter, le PG m’ a apparu (à moi profane) comme un homme qui maitrise son droit et qui consulte ses livres régulièrement. Les réseaux sociaux présentent beaucoup d’inconvénients et de dangers. Comme le livre qui a fait découvrir beaucoup de mauvaises choses et de mauvaises idées à ceux qui ne pouvaient pas lire au temps du parchemin, comme la voiture avec ses accidents, ses routes qui coupent les montagnes et déchirent les forêts, comme l’internet avec les Fake news, la pornographie omniprésente, les chantages, et les détournements de fonds des grandes banques etc…Mais leurs avantages dépassent de loin les inconvénients, chaque fois que les autorités et les professionnels s’entendent sur les pratiques.

Pour faire court, les citoyens que nous sommes apprécieraient que les tribunaux, le parquet, les cabinets d’avocats, les associations professionnelles, le barreau, la Cour Suprême aient leurs blogs, leurs comptes twitters, les pages Facebook, sources d’informations et lieux d’éducation.

Quand la loi est transgressée, les voies et moyens de la faire respecter, existent dans les tribunaux. Si c’est la déontologie, les organisations professionnelles sont là. Et ensuite expliquer le pourquoi et le comment dans …les médias et réseaux sociaux, comme c’est maintenant la pratique dans les pays soucieux de la bonne éducation de leurs citoyens.

Le danger de ces avertissements, dans un tribunal, face à un public profane, est que cela apparaît comme des accusations graves, parce que prononcées par de très hautes autorités, alors que les accusés, s’ils sont présents, n’ont pas le pouvoir de répondre sinon dans ..les réseaux sociaux

La presse a le devoir de demander à ces hauts responsables de veiller à ne pas nourrir involontairement la confusion qu’ils dénoncent.

Il leur appartient dans leurs n’ hautes fonctions, de prendre, dans les instances réglementaires, les initiatives qui instaurent le dialogue et les mesures nécessaires pour une justice juste et sereine

S.A. Mchangama – HaYba FM

Disclaimer : le bâtonnier Ibrahim Ali Mzimba est un ami de longue date.