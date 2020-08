Djibril débloque 5000 € à la rescousse des comoriens bloqués par le gouvernement à Madagascar

Ils sont plus de 500 personnes bloqués à Madagascar depuis la fermeture brusque et surprise des frontières par le gouvernement comorien. Abandonnés avec une indifférence totale par son propre État depuis le mois de mars, ils n’ont jamais une reçu une aide du gouvernement comorien. C’est le prédicateur Djibril avec son association Air Darassa qui a donné un coup de ouf de 5000 euros. Voici un témoignage d’un des bénéficiaires .

« ASSALAM WALEKOUM!!!

HADZINA LAHE COMISSION DES COMORIENS BLOQUES A MADAGASCAR NE LEDZINA LAHANGU NGARI CHUKURIYAWO FUNDI Said Mohamed Djibrile Said Mohamed Djibril Djib

Cheikh Said Mohamed Djibril NANA YE AIR DARSSA HOMSADA WA 5000 EURO YARI PVECHEYA MARAHABA MENDJI MGU NANDZE ZIRI FAYI RIHUNDRE NDZIYA YA HARAKA RIREDJEYI COMORES HARAKA!!!

MERCI !!!! » Djohar.