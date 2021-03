Djibril est-il sur le point d’être écarté d’Air Darassa ?

Contribution: Arrestation et extradition de djibril ? Qui croyait chasser est devenu la proie. Pour s’offrir la tête de son ennemi numero 1, Kiki a filé une flèche empoisonnée à son homologue marocain non sans vanter la lune de miel de nos relations bilatérales à l’aune de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par la partie comorienne. Alors pourquoi le Maroc à faciliter l’exfiltration de Djibril pour échapper à une arrestation in extremis ?

Beaucoup de chose restent tellement à comprendre sur la saga état contre air darassa tellement qu’il ne suffit pas d’être pour ou contre. L’analyse qui tient mon attention : Que Djibril ait pris le Maroc comme base arrière pour vanter qu’air darassa est une armada pouvant à tout moment débarquer ses troupes pour anéantir la dictature, il ne l’aurait pas fait qu’a la seule condition de se sentir en sécurité dans un lieu sûr. Que s’est-il passé au point que les frères musulmans au pouvoir au Maroc se sont débarrassés de Djibril qui est devenu un ami encombrant ?

Le moins qu’on puisse dire c’est que le prédicateur a trop parler au point de compromettre la mission d’air darassa. ce qui n’est pas du gout des financiers. Pour se rendre a l’évidence, il suffit de se référer de ces deux derniers discours. En réponse a kiki, il fut d’un ton ostentatoirement va t’en guerre, tandis que 2 jours après, il est apparu conciliant évitant d’éreinter le pouvoir à l’adresse de houmed msaidié. C’est dire que quelque part, ceux qui tirent les marrons du feu sont offusqués et djibril se le doit de payer une bonne conscience.

De toute évidence, aucun pays du monde arabe producteur de pétrole n’échappe aux velléités des frères musulmans. Est-ce que c’est le tour des Comores de devenir leur base pour faire des bonnes affaires ? Mais comment alors qu’il pourrait que l’ovni politique que cette confrérie songeait arrimer est devenu personne non gratta au pays ?

Toutefois il est à noter que le plan des financiers fantômes d’air darassa c’est la suprématie d’une idéologie et non le culte d’une personnalité. Pour éviter de sombrer dans le crépuscule comme JUWA, ne vont-ils pas devoir enregistrer air darassa au nom d’un autre président ? Il est fort à parier que Djibril va désormais s’occuper uniquement des prêches. Ainsi, qui est la personnalité de confiance, chaste et modeste qui est appelé à succéder à oustaz Djibril ?

En outre combattre la dictature c’est aussi militer pour le droit de vivre en sécurité pour éviter l’expérience amer du Mozambique et la malédiction du pétrole. Certes sommes tous sympathisants pour qu’air darassa continue à œuvrer en faveur des couches vulnérables mais lorsqu’on doit sensibiliser contre les mécanismes d’enracinement de l’intégrisme, l’on ne peut pas banaliser des financements fantômes.

Pour prendre une décision par rapport à cela, je réitère encore qu’il est urgent de voter une loi pour bannir le porte à porte pour la collecte des fonds. Peu importe la somme, le donateur doit faire la transaction de son compte bancaire vers le compte de l’association domicilié aux Comores.

Par Cap Patrie