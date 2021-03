Djibrile annonce le déblocage de 4millions pour une famille pauvre

Il fait encore parler de lui. Après avoir annoncé une somme de 2millions pour la famille d’une jeune maman aveugle avec ses enfants et toute sa famille, le président de l’association fantôme Air Darassa annonce avoir doublé la somme pour cette famille. Au lieu de 2milions de francs comoriens, Djibrile va donner 4 millions de francs comoriens à cette famille. Cette dernière est déjà logée dans un hôtel à Mutsamudu en attendant qu’une maison en brique soit construite. Le prédicateur l’a annoncé sur le réseau social Facebook:

» La dame AVEUGLE est bien arrivée et installé à L’HOTEL A MUTSAMUDU Anjouan Avec ses enfants et sa mère jusqu’à la fin de la construction de leur maison de Brique et une Boutique au village DÉBLOCAGE de 8000€ Par le président de air Darassa Cheikh Djibril » Djibrile sur Facebook