Djibrile débloque 7000 euros ce matin pour aider 3 personnes dont Jumeau

Le président de Air a promis un message hier soir de débloquer la somme de 7000 euros pour aider 3 personnes nécessiteuses. Il s’agit de la mère et du jeune qui avait insulté la diaspora comorienne ( 2000 euros), du malade mental Jimmy ( 2000 euros ) et d’un enfant qui ne voit que par un seul œil ( 3000 euros ).

Selon Djibrile, ces sommes seront débloqués aujourd’hui et seront remises à toutes ces personnes.

Pour rappel, ce prédicateur avait écrit sur le réseau social Facebook qu’il avait dépensé la somme de 1milliard franc comorien l’année 2020 pour aider les comoriens et comoriennes.