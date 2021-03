Djibrile est financé par des trafiquants de drogue, selon le ministre de la justice

En conférence de presse, le ministre de la justice Mohamed Ousseine Djamalilayli a annoncé des possibles poursuites judiciaires à l’encontre des bénéficiaires de l’argent du prédicateur Said Mohamed Djibrile et de sa fondation Air Darassa. Il exhorte le prédicateur à payer la dette de l’affaire Moina Halima et à se rendre aux Comores pour purger sa peine.

Pour ce qui est de l’origine des fonds de Air Darassa, le garde de sceaux comorien ne croit pas à la version de Djibrile qui a expliqué que l’argent provient des membres de Air Darassa: » s’il a de l’argent qu’il paie sa dette. On ne sait pas quelle banque provient son argent. C’est de l’argent sale et les bénéficiaires peuvent être punis par la loi. Nous ne voulons d’argent financé par des trafiquants de drogue et des criminels » ministre de la justice