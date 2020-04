Djibrile fait mieux que Houmedi Msaidié et Amine Soefou

Pendant que le coordinateur des actions et de la communication du COVID-19 aux Comores Houmedi Msaidié et le ministre des affaires étrangères enchaînent les discours vides et les promesses, le prédicateur Said Mohamed Djibrile entre en action, commence à sauver certains compatriotes qui n’avaient pas des logements en Tanzanie. Il a pris la charge d’une dizaine de personnes qui n’avaient ni de nourriture ni un domicile. Ils sont logés à l’hôtel Alhuraiba depuis hier soir.

Si cette aide est loin de satisfaire les besoins des comoriens coincés par le gouvernement comorien en Tanzanie, il convient de signaler qu’en moins de 48h, ce prédicateur a commencé de faire ce que le gouvernement comorien n’a pas pu faire en trois semaines.