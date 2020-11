Dominique, l’employé d’AGK-Mohéli est porté disparu depuis 2 jours

Dominique un ressortissant malgache employé de l’entreprise AGK-MOHÉLI dans l’achat des huiles d’ylang ylang, girofle et vanille est porté disparu depuis samedi dernier. Tout laissait croire qu’il était parti en mer avec le gardien de l’un des bâtiments de l’entreprise à Komodju-Djoiezi. Leur pirogue aurait chaviré et il n’est plus remonté. Mais depuis la fin de la journée d’hier lundi, d’autres versions circulent dans les milieux proches du dossier.

Selon les premières informations, Dominique serait parti en mer samedi dernier vers 21h avec le gardien du bâtiment d’AGK situé à Komodju Djoiezi. Selon les témoignages recueillis sur place, leur pirogue aurait chaviré non loin du rivage. Dominique aurait décidé de nager et gagner la plage, pendant que le gardien se serait accroché un moment sur la pirogue. Il aurait ensuite décidé de laisser la pirogue et se débrouiller pour gagner la plage.

Cependant, une fois sur la plage, le gardien n’aurait pas vu Dominique. Les recherches ont été effectués jusqu’à la fin de la journée du dimanche mais sans résultat. Seul la pirogue a été retrouvée et remontée. Le gardien se trouve aux mains de la gendarmerie. L’enquête se poursuit mais rien d’officiel n’a encore filtré.

Cependant, dès le début de la nuit de dimanche dernier, d’autres versions émanant des sources proches du dossier font état d’un coup monté de toutes pièces et qui aurait impliqué plusieurs personnes pour éliminer Dominique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.

