Domoni met en en place un comité de sensibilisation contre le Covid_19

Réunis ce lundi 23 mars à l’hôpital Pôle de Domoni Anjouan, plusieurs personnalités, enseignants, religieux, politiques, ONG, notable, du personnel médical et militaires afin de travailler ensemble en cette période de crise sanitaire.

C’est le cadre d’un suivi régulier de lutter contre le coronavirus et de son impact. La rencontre a réuni près d’une vingtaine d’acteurs de différents services afin d’étudier la situation actuelle.

Présidée par Wadjid Ben Abéremane, les participants ont placé comme premier objectif, la mise en place d’un comité spécial pour mener une sensibilisation quotidienne. Ce dernier va devoir produire et présenter des émissions dans les stations radio de la région. Les religieux de leur côté, des causeries dans les mosquées afin d’expliquer les mesures nécessaires à prendre contre cette pandémie.

Rappelons que jusqu’à maintenant, les Comores indépendantes n’ont enregistré aucun cas du Covid_19, mais les précautions sont nécessaires

Les différents sujets proposés lors de cette première rencontre et qui sont destinés à la population via les radios et dans les hautparleurs installés dans les différentes mosquées.

• De soutenir les forces de l’ordre par rapport à cette interdiction de ne pas laisser les accoster les koissa koissa dans l’Île afin d’éviter que l’épidémie franchisse la frontière.

• De mieux connaître le dispositif public engagé dans cette crise

• De partager un certain nombre de bonnes pratiques en matière sanitaire, de gestion des personnels et de gestion des relations contractuelles. Interdire les rassemblements des hommes comme les femmes soit religieux, dans les places publiques ou autres.

Le Préfet de la région de Domoni, Hoistoi Thouèni a surtout insisté l’implication des pêcheurs qui pourront surtout monter aussi une surveillance du littoral.

L’animateur principal du comité, Docteur Nourdine Said Ali a lui aussi fait part de ses inquiétudes par rapport à la situation à Mayotte, « une situation qui doit nous préoccuper car en 24 H, Mayotte a enregistré 9 cas supplémentaires et qui fait franchir le cap à 30 cas de Coronavirus à Mayotte ».

De son côté, Kassai Mohamed, qui s’occupe de la sensibilisation dans les médias et pote parole du comité, a laissé entendre qu’il serait temps de passer aux actes. Le comité va devoir se réunir très rapidement dans la semaine afin d’obtenir les premiers résultats si la campagne de sensibilisation a été respecté par la population.

Par Yakidou Ahamadi.