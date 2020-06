Donald Trump envoie un message à Azali Assoumani

Le président américain écrit à son homologue comorien dans le cadre de la 45e fête de l’indépendance de l’union des Comores

« Excellence Monsieur le Président,

Le peuple des Etats-Unis d’Amérique se joint à moi pour adresser ses meilleurs vœux au peuple de l’Union des Comores à l’occasion de votre 45ème Fête Nationale le 6 juillet.

Nous restons attachés aux valeurs communes de démocratie, de paix et de prospérité et nous remercions le peuple comorien pour sa coopération continue dans la région, notamment dans le domaine de la sécurité maritime.

Nous sommes partenaire des Comores depuis plus de 40 ans et nous nous engageons s à renforcer notre amitié et notre coopération avec vous pour les nombreuses années à venir.

Nous vous prions d’agréer, Excellence Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les plus distinguées.

Fin de citation

Coordination de la communication de Beit-Salam »

Source: Toufeyli Maecha