Double scrutin du 19 janvier et 23 février : présentation des candidats du parti Orange

[Propagande]Le bureau politique du parti Orange a tenu, ce samedi 21 décembre à l’hôtel Retaj, la cérémonie de présentation des candidats du parti aux élections des représentants de la nation et des conseillers communaux, prévues les 19 janvier et 23 février 2020. A près la séance de présentation de candidatures par le vice-président du parti, Mhoumady Mgomri, le leader du parti Orange et actuel ministre de l’intérieur, Mohamed Daoudou a revenu sur la prochaine campagne électorale, dont le parti compte s’engager. Il a dans un premier temps rappelé la vision du parti pour les 10 prochaines années, qui s’aligne avec celle du président de la République, Al-Imam Azali Assoumani, pour mettre les Comores dans les rails de l’émergence à l’horizon 2030. Au total, sept candidat sont enregistrés au nom du parti Orange pour l’élection législative des 19 janvier et 23 février prochain. Mais également plusieurs candidats issus du parti qui sont présentés avec des étiquettes indépendantes, dont dans la région d’Itsahidi, de Hambou, de Mitsamihuli-Mbudé. Il y a également des alliances nouées avec le parti Crc dans les régions de bambao et Itsandra Nord, dont les titulaires sont issus de la Crc et les suppléants du parti Orange.

Au niveau des conseillers communaux, sur les 54 communes du territoire national, le parti Orange présente 45 têtes. En attendant la publication des listes définitives des candidats retenus, le parti a déjà engagé des avocats pour plaider en faveur des listes provisoirement rejetées par la commission électorale nationale indépendante.

Au cours de son intervention, le président d’honneur du parti a revenu sur le comportement à adopter au cours de la campagne électorale. Il a rappelé que le parti orange n’a pas d’ennemis dans ces élections, mais plutôt des adversaires. De ce fait il a sollicité les candidats à mener une campagne de présentation de projets et se priver à des insultes. Tout en soulignant que la survie d’un parti politique, dépend de ses résultats aux élections nationales, régionales et communales. De cela, chaque candidat investi doit se battre pour sortir gagnant pour l’intérêt général du parti.

Le 5 janvier prochain, est la date retenue pour l’ouverture de la campagne des candidats du parti Orange. Un mega meeting est prévu au stade Ajao, qui regroupera l’ensemble des candidats aux élections législatives et communales de l’île de Ngazidja, ainsi que d’autres venant des autres îles qui feront le déplacement pour ouvrir la balle de la victoire du parti Orange.

