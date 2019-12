Doutes sur le Décès d’une Jeune Fille de 19 ans de Singani

En cet instant, la police scientifique et la gendarmerie sont à Singani, où le corps d’une jeune fille de 19 ans décédée dans le logement qu’elle louait à Moroni, a été transporté. Une amie malgache avec laquelle elle a dîné et qui l’avait quitté pour regarder un match est passée vers minuit revoir son amie. Ne recevant pas de réponse, elle a selon ses dires défoncé la porte.

Le corps fut transporté par ambulance à Singani, mais des membres de la famille déclarent à Hayba ne pas savoir exactement qui a fait appel à l’ambulance, qui est arrivée avec l’amie malgache et un voisin de la défunte. Une partie de la famille s’est opposée à l’enterrement immédiat et a fait appel au Dr Djabir, chef du service de urgences et qui a aussi une formation en médecine légale. Après examen, le médecin a envoyé un technicien pour des prélèvements.

La gendarmerie cherche en ce moment le voisin et l’amie malgache. L’autorisation d’inhumer a été donnée et la toilette mortuaire est en cours.

La jeune fille qui a raté son bac l’année dernière, a déménagé à Moroni, où elle étudie. Ses parents lui ont loué une chambre près de l’école française.

Hayba Fm