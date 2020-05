Dr Karihila exige la libération immédiate de Mohamed Moina

L’arrestation du numéro 2 du mouvement Dawula ya Haki fait réagir la classe politique. Message de Dr Karihila.

Dr Karihila, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de notre frère Mohamed Moina. De quel monde nous vivons ? Ailleurs, avec cette pandémie de coronavirus, on libere les prisonniers et ici aux Comores on fait l’inverse. Et cela pendant le mois sacré de ramadan en pleine rupture. Que Dieu nous vienne en aide et qu’il protège notre frère Mohamed Moina, amen